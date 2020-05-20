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Фото и видеофиксацию нарушений ПДД запустят с июня

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Видео и фотофиксация нарушений ПДД с 1 июня 2020 в Украине – детали
Фото и видеофиксацию нарушений ПДД в Украине запустят 1 июня 2020 года / auto.24tv.ua

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начнет работать с 1 июня. Решение о запуске системы автофиксации ПДД с июня приняли на заседании правительства 20 мая.

Сначала старт системы фотовидеофиксации нарушений ПДД был запланирован на 1 мая, но его отложили до окончания режима строгого карантина, сообщает  24 канал.

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"Заработает сеть фотовидеофиксации. Сначала это будет 17 пунктов, затем примерно 40, всего по стране мы планируем, чтобы таких пунктов было до 7 сотен. Соответствующий график, адреса, порядок после принятия этого постановления сможем обнародовать", – сказал на заседании правительства глава МВД Арсен Аваков.

Почему откладывали старт автофиксации нарушений ПДД

Все потому, что 11 марта Кабмин ввел строгий карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. Эти ограничения частично касались и работы определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Что известно об автофиксации нарушений ПДД

  • Водителям больше не придется спорить с работником полиции и доказывать, что они ничего не нарушили. Ведь автоматическая система зафиксирует нарушение, вынесет постановление об этом нарушении и отправит его по месту регистрации владельца авто.
  • Автофиксация – это не только технический комплекс из фотокамер и серверов. На всех этапах работают уполномоченные сотрудники полиции. Они, например, рассматривают административные правонарушения и составляют протоколы.
  • Программно-технический комплекс пока что не уполномочен на такие функции, которые выполняют работники полиции, и в суд его не вызовешь.

розташування камер автофіксації порушень ПДР у Києві карта
Карта с расположением камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве / инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Новые правила дорожного движения Арсен Аваков Министерство внутренних дел Транспорт Авто
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