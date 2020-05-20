Фото і відеофіксацію порушень ПДР запустять з червня

Система автоматичної фото і відео фіксації порушень правил дорожнього руху почне працювати з 1 червня. Рішення про запуск системи автофіксації ПДР з червня ухвали уряд на засіданні 20 травня.

Спершу старт системи фотовідеофіксації порушень ПДР був запланований на 1 травня, але його відклали до закінчення режиму суворого карантину, повідомляє 24 канал.

Важливо Чи штрафуватимуть водіїв з 1 червня за новим законом

"Запрацює мережа фотовідеофіксації. Спочатку це буде 17 пунктів, потім приблизно 40, всього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було до 7 сотень. Відповідний графік, адреси, порядок після прийняття цієї постанови зможемо оприлюднити", – сказав на засідання уряду глава МВС Арсен Аваков.

Чому відкладали старт автофіксації порушень ПДР

Усе тому, що 11 березня Кабмін ввів суворий карантин, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. Ці обмеження частково стосувалися і роботи певних підрозділів поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

Що відомо про автофіксацію порушень ПДР

Водіям більше не доведеться сперечатися із працівником поліції та доводити, що керманичі нічого не порушили. Адже автоматична система зафіксує порушення, винесе постанову про це порушення та надішле її за місцем реєстрації власника авто.

Автофіксація – це не лише технічний комплекс із фотокамер і серверів. На усіх необхідних етапах працюють уповноважені працівники поліції. Вони, наприклад, розглядають адміністративні правопорушення та складають протоколи.

Програмно-технічний комплекс поки що не уповноважений на такі функції, які виконують працівники поліції, та й до суду його не викличеш.



Мапа з розташуванням камер автофіксації порушень ПДР у Києві / Інфографіка 24 каналу