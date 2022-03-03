Видео момента и первых минут после взрыва в Чернигове
Российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова. Появилось видео момента и первые минуты после взрыва.
Государство-агрессор продолжает цинично обстреливать украинские города. Враг бьет по жилым домам.
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В обед 3 марта под удар попал и Чернигов. В сети обнародовали видео как самого момента взрыва, так и снятое спустя несколько минут после атаки россиян. Из обнародованных роликов видно, что удар нанес городу колоссальные разрушения.
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг повредил немало многоквартирных домов. В них выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.
Информации о погибших или пострадавших пока нет. На месте работают спасатели.
Россияне нанесли удар по домам Чернигова: смотрите видео (18+)
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Первые минуты после удара по домам Чернигова: смотрите видео (18+)
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