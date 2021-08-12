От мощности оторвало канализационный люк: видео момента взрыва автобуса в Воронеже

В России 12 августа взорвался автобус с пассажирами. Момент попал на камеру видеорегистратора, которая треснула от ударной волны.

Газовых баллонов не было

Автобус прошел технический осмотр только в этом месяце. Газового оборудования в нем не было.

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На кадрах взрыва видно большое количество дыма. Это якобы не характерно для взрыва газа и свойственно лишь определенным веществам. По словам специалистов, судя по разрушениям, взрывная волна пошла вверх, разорвав стены и крышу.

Смотрите момент взрыва автобуса в Воронеже:

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: видео



После взрыва часть пассажиров сразу выбежала из салона, а остальные – начали выходить через несколько секунд. На место происшествия сбежались прохожие. Они помогали пострадавшим выйти из разрушенного общественного транспорта.

Один из очевидцев рассказал телеграм-каналу Mash, что видел, как вверх пролетел канализационный люк, который отлетел после взрыва.

Смотрите кадры с дрона:

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное дело. В Воронеж отправились криминалисты из Москвы, пишет "Раньше всех. Ну почти".

Одна пострадавшая умерла в больнице

Прокуратура установила, что на момент взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. Травмы получили 13 из них. Одной женщине ампутировали ноги. Впоследствии стало известно, что она умерла в реанимации.

Кстати, ранее заместитель руководителя Центра медицины катастроф говорил, что пострадавших – 14, а 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел после того, как автобус только тронулся с остановки. На место происшествия приехали эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ.