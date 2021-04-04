Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о режиме тишины на Донбассе. А Кремль снова атакует оружием на границах Украины и пугает и страны-члены НАТО. В красную зону карантина попали все больше областей. Ситуация с COVID-19 во многих городах Украины остается критической.

Самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю – вашему вниманию.

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Кремль наращивает мощь у границ Украины

Глава Кремля вновь начал демонстрировать Западу и Украине военную мощь. Эксперты подчеркивают, Россия имеет собственные цели. По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, "бряцание оружием на границах Украины и стран-членов НАТО – это еще и геополитическая тактика Москвы.

На Донбассе снова началось обострение: смотрите видео

В Украине стремительно растет количество больных COVID-19

Ситуация в Харькове, Одессе, Днепре и Львове остается критической. Рост количества больных обусловлен "британским" штаммом коронавируса, который втрое заразнее и имеет меньший инкубационный период. Он поражает младшую возрастную группу, поэтому госпитализируют людей в возрасте до 30 лет.

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: смотрите видео

В Виннице изготавливают антиковидные шары

Винницкие предприниматели изготавливают антиковидные шары. Их устанавливают владельцы кафе и ресторанов, чтобы посетители могли сидеть на улице в своеобразной защите. Прозрачные купола в основном заказывают иностранные компании

В Виннице для изоляции в заведениях изготавливают антиковидные сферы: смотрите видео

В Украине подорожало подсолнечное масло

Цена на подсолнечное масло в Украине бьет рекорды. По сравнению с ценами за 2020 год, его стоимость выросла почти вдвое. На сегодня бутылка объемом меньше 1 литр стоит 50 – 60 гривен. Такой рост является предсказуемым, учитывая неурожай подсолнечника в Украине в 2020 году.

Почему выросли цены на подсолнечное масло: смотрите видео

Какая ситуация с рейтингом Порошенко

Несмотря на все попытки поднять свою популярность, у Петра Порошенко держится сверхвысокий антирейтинг и вроде бы стабильный рейтинг его партии. Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отметил, для пятого президента динамика является отрицательной.

Что произошло с рейтингом Петра Порошенко: смотрите видео