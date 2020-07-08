В сети продолжают появляться видео, снятые очевидцами из эпицентра масштабных пожаров на Луганщине, которые вспыхнули еще 6 июля. Также жуткими кадрами делятся сами спасатели, которые борются с огнем.

Судя по обнародованным кадрам, в эпицентре пожара можно оказаться просто выехав на одну из автотрасс вблизи опасных районов. Об этом сообщает 24 канал.

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Что очевидцы рассказывают о пожаре

Семья с детьми, которые вчера автомобилем пыталась заехать в Северодонецк не на шутку перепугались, проезжая по "огненной трассе".

Обратите внимание! Вчера трое людей погибли в ДТП, когда выезжали из поселка Смоляниновое. По предварительным данным местных властей, люди просто не видели встречных машин из-за смога и дыма.

Дорога на Северодонецк: смотрите видео

Один из спасателей, который работает на месте ликвидации пожара, описал ситуацию так: "Надо делать ноги, иначе я не выйду отсюда".

Видео пожара возле Волчьего и Смолянинового:

Масштабный лесной пожар на Луганщине: главное

Пожар вспыхнул еще 6 июля. 7 июля он разгорелся с новой силой подходя к населенным пунктам, в частности к Северодонецку. В соседних поселках уничтожены десятки домов.

По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил привлечь авиацию. Это стало возможным после тяжелых переговоров с луганскими боевиками, которые не гарантировали безопасного неба. Сейчас на месте работают два самолета АН-32П.

Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителей.

Глава государства обещает материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял свой дом в огне.

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