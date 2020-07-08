Дорога в пекло: жахливі відео очевидців та рятувальників з епіцентру пожеж на Луганщині
У мережі продовжують з'являтися відео, зняті очевидцями з епіцентру масштабних пожеж на Луганщині, які спалахнули ще 6 липня. Також моторошними кадрами діляться самі рятувальники, які боряться з вогнем.
Судячи з оприлюднених кадрів, в епіцентрі пожежі можна опинитися просто виїхавши на одну з автотрас поблизу небезпечних районів. Про це повідомляє 24 канал.
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Що очевидці розповідають про пожежі
Сім'я з дітьми, яка вчора автомобілем намагалась заїхати до Сєвєродонеьцка не на жарт перелякалась, проїжджаючи по "вогняній трасі".
Дорога на Сєвєродонецьк: дивіться відео
Один із рятувальників, який працює на місці ліквідації пожежі, описав ситуацію так: "Треба робити ноги, інакше я не вийду звідси".
Відео пожежі біля Вовчого та Смолянинового:
Масштабна лісова пожежа на Луганщині: головне
- Пожежа спалахнула ще 6 липня. 7 липня вона розгорілася з новою силою підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах знищені десятки будинків.
- Станом на 8 липня згоріло вже понад 5 тисяч гектарів лісу. До гасіння пожежі залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський дозволив залучити авіацію. Це стало можливим після важких переговорів з луганськими бойовиками, які не гарантували безпечного неба. Наразі на місці працюють два літаки АН-32П.
- Вогонь вже призвів до смерті щонайменше п'яти осіб. У лікарнях перебувають 32 місцевих жителів.
- Глава держави обіцяє матеріальну допомогу сім'ям загиблих, постраждалим і тим, хто втратив дім у вогні.
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