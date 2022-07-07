Поднимем и в Крыму, и на оккупированных территориях: видео поднятия флага на Змеином
Источник:Ассоциация защитников "Азовстали"
Украинские защитники подняли государственный флаг на острове Змеиный и пообещали это сделать и на других временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.
Больше, чем просто символ, – ОП о возвращении флага на Змеиный
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что возвращение украинского флага на остров Змеиный – больше, чем просто символ.
Внимание Военные, которых привлекали к освобождению Змеиного, живы: Генштаб разбил фейк пропагандистов
Более четырех месяцев назад капитан российского крейсера "Москва" предложил украинским защитникам сложить оружие и принять поражение. И? А дальше все произошло так, как должно быть с русской ордой. 4 месяца спустя нет ни крейсера "Москва", ни капитана. Над легендарным островом снова реет украинский флаг,
– отметил Подоляк.
Устанавливая Государственное Знамя сегодня на острове Змеиный, украинские герои пообещали поднять флаг и на других временно оккупированных территориях Украины, а также воскликнули "Слава защитникам "Азовстали".
В ОП также опровергли пропагандистские фейки о якобы "уничтожении" украинских воинов, прогонявших российских оккупантов.
Все, что смогло сделать российское Минобороны, чтобы заглушить крик диванных подразделений российских оккупантов – выплюнуть фейк об "уничтожении" нашей группы самолетами ВКС россия. Конечно, это часть того же списка "побед", как и трижды "уничтоженная" авиация, системы ПВО, М777 и HIMARS – виртуальный мир российского пропагандистского "успеха",
– говорится в сообщении.
Подоляк подчеркнул, что правда сегодня такая простая: "Вооруженные силы Украины должны жестко выбрасывать российских убийц с украинской земли. И делать это монотонно и постоянно, максимально увеличивая потери "живой силы" врага".
Хотя могут ли "мертвые" (а россияне в любых смыслах – мертвый народ) быть живыми? Такая же участь ожидает и другие оккупированные территории. Вопрос в одном – достаточном количестве оружия, – добавил советник.
Освобождение Змеиного: что известно
- россия захватила остров Змеиный с первых дней вторжения. Однако 30 июня сообщили о серьезных обстрелах по острову.
- Поэтому россиянам пришлось бежать, при этом они понесли значительные потери. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, на котором была видна атака по оккупантам.
- В кремле же поражение не признали, сказали, что отдали остров как "жест доброй воли".
- 7 июля над Змеиным взвился украинский флаг. До этого ВСУ зачистили остров от остатков россиян. Уничтожили около 30 единиц вражеской техники.
- Захватчики оставили на острове развалины. В ОК "Юг" добавили, что там обнаружили заброшенную амуницию россиян.
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