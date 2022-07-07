Поднимем и в Крыму, и на оккупированных территориях: видео поднятия флага на Змеином

Украинские защитники подняли государственный флаг на острове Змеиный и пообещали это сделать и на других временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.

Больше, чем просто символ, – ОП о возвращении флага на Змеиный

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что возвращение украинского флага на остров Змеиный – больше, чем просто символ.

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Более четырех месяцев назад капитан российского крейсера "Москва" предложил украинским защитникам сложить оружие и принять поражение. И? А дальше все произошло так, как должно быть с русской ордой. 4 месяца спустя нет ни крейсера "Москва", ни капитана. Над легендарным островом снова реет украинский флаг,

– отметил Подоляк.

Устанавливая Государственное Знамя сегодня на острове Змеиный, украинские герои пообещали поднять флаг и на других временно оккупированных территориях Украины, а также воскликнули "Слава защитникам "Азовстали".

В ОП также опровергли пропагандистские фейки о якобы "уничтожении" украинских воинов, прогонявших российских оккупантов.

Все, что смогло сделать российское Минобороны, чтобы заглушить крик диванных подразделений российских оккупантов – выплюнуть фейк об "уничтожении" нашей группы самолетами ВКС россия. Конечно, это часть того же списка "побед", как и трижды "уничтоженная" авиация, системы ПВО, М777 и HIMARS – виртуальный мир российского пропагандистского "успеха",

– говорится в сообщении.

Подоляк подчеркнул, что правда сегодня такая простая: "Вооруженные силы Украины должны жестко выбрасывать российских убийц с украинской земли. И делать это монотонно и постоянно, максимально увеличивая потери "живой силы" врага".

Хотя могут ли "мертвые" (а россияне в любых смыслах – мертвый народ) быть живыми? Такая же участь ожидает и другие оккупированные территории. Вопрос в одном – достаточном количестве оружия, – добавил советник.

Освобождение Змеиного: что известно

россия захватила остров Змеиный с первых дней вторжения. Однако 30 июня сообщили о серьезных обстрелах по острову.

Поэтому россиянам пришлось бежать, при этом они понесли значительные потери. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео, на котором была видна атака по оккупантам.

В кремле же поражение не признали, сказали, что отдали остров как "жест доброй воли".

7 июля над Змеиным взвился украинский флаг. До этого ВСУ зачистили остров от остатков россиян. Уничтожили около 30 единиц вражеской техники.

Захватчики оставили на острове развалины. В ОК "Юг" добавили, что там обнаружили заброшенную амуницию россиян.

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