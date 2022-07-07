Більше, ніж просто символ, – ОП про повернення прапора на Зміїний
Радник Офісу Президента Михайло подоляк зауважив, що повернення українського прапора на острів Зміїний – більше, ніж просто символ.
Увага Військові, яких залучали до звільнення Зміїного, живі: Генштаб розбив фейк пропагандистів
Понад 4 місяці тому капітан російського крейсера "Москва" запропонував українським захисникам скласти зброю та прийняти поразку. І? А далі все сталося так, як і має бути з російською ордою. 4 місяці по тому немає ані крейсера "Москва", ані капітана. Над легендарним островом же знову майорить український прапор,
– зазначив Подоляк.
Встановлюючи Державний Прапор сьогодні на острові Зміїний, українські герої пообіцяли підняти прапор і на інших тимчасово окупованих територіях України, а також вигукнули "Слава захисникам "Азовсталі".
В ОП також спростували пропагандистські фейки про начебто "знищення" українських воїнів, які проганяли російських окупантів.
Все, що змогло зробити російське Міноборони, щоб заглушити крик диванних підрозділів російських окупантів – виплюнути фейк про "знищення" нашої групи літаками ВКС росія. Звісно, це частина того ж списку "перемог", як і тричі "знищена" авіація, системи ППО, М777 та HIMARS – віртуальний світ російського пропагандистського "успіху",
– йдеться в повідомленні.
Подоляк наголосив, що правда ж сьогодні така проста: "Збройні Сили України мають жорстко викидати російських убивць з української землі. І робити це монотонно й повсякчас, максимально збільшуючи втрати "живої сили" ворога".
Хоча чи можуть бути "мертві" (а росіяни в будь-яких сеансах – мертвий народ) бути живими? Така ж доля чекає й на інші окуповані території. Питання в одному – достатній кількості зброї, – додав радник.
Звільнення Зміїного: що відомо
- росія захопила острів Зміїний з перших днів вторгнення. Однак 30 червня повідомили про серйозні обстріли по острову.
- Тож, росіянам довелось втікати, при цьому вони зазнали значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому було видно атаку по окупантах.
- У кремлі ж поразку не визнали, сказали, що віддали острів, як "жест доброї волі".
- 7 липня над Зміїним замайорів український прапор. Перед тим ЗСУ зачистили острів від залишків росіян. Знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки.
- Загарбники залишили на острові руїни. В ОК "Південь" додали, що там виявили покинуту амуніцію росіян.
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