Більше, ніж просто символ, – ОП про повернення прапора на Зміїний

Радник Офісу Президента Михайло подоляк зауважив, що повернення українського прапора на острів Зміїний – більше, ніж просто символ.

Увага Військові, яких залучали до звільнення Зміїного, живі: Генштаб розбив фейк пропагандистів

Понад 4 місяці тому капітан російського крейсера "Москва" запропонував українським захисникам скласти зброю та прийняти поразку. І? А далі все сталося так, як і має бути з російською ордою. 4 місяці по тому немає ані крейсера "Москва", ані капітана. Над легендарним островом же знову майорить український прапор,

– зазначив Подоляк.

Встановлюючи Державний Прапор сьогодні на острові Зміїний, українські герої пообіцяли підняти прапор і на інших тимчасово окупованих територіях України, а також вигукнули "Слава захисникам "Азовсталі".

В ОП також спростували пропагандистські фейки про начебто "знищення" українських воїнів, які проганяли російських окупантів.

Все, що змогло зробити російське Міноборони, щоб заглушити крик диванних підрозділів російських окупантів – виплюнути фейк про "знищення" нашої групи літаками ВКС росія. Звісно, це частина того ж списку "перемог", як і тричі "знищена" авіація, системи ППО, М777 та HIMARS – віртуальний світ російського пропагандистського "успіху",

– йдеться в повідомленні.

Подоляк наголосив, що правда ж сьогодні така проста: "Збройні Сили України мають жорстко викидати російських убивць з української землі. І робити це монотонно й повсякчас, максимально збільшуючи втрати "живої сили" ворога".

Хоча чи можуть бути "мертві" (а росіяни в будь-яких сеансах – мертвий народ) бути живими? Така ж доля чекає й на інші окуповані території. Питання в одному – достатній кількості зброї, – додав радник.

Звільнення Зміїного: що відомо

росія захопила острів Зміїний з перших днів вторгнення. Однак 30 червня повідомили про серйозні обстріли по острову.

Тож, росіянам довелось втікати, при цьому вони зазнали значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому було видно атаку по окупантах.

У кремлі ж поразку не визнали, сказали, що віддали острів, як "жест доброї волі".

7 липня над Зміїним замайорів український прапор. Перед тим ЗСУ зачистили острів від залишків росіян. Знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки.

Загарбники залишили на острові руїни. В ОК "Південь" додали, що там виявили покинуту амуніцію росіян.

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