Разнообразные мировые организации, способные повлиять на Россию, избегают этого и не выполняют свою миссию. Публикация видео с казнью украинского пленника – это последний шанс для многих из них определиться с позицией и начать выполнять свою работу.

Об этом в эфире 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что такая организация, как Красный Крест, полностью дискредитировала себя.

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Пусть Папа обсудит видео с русским послом

Он подчеркнул, что видео с казнью украинского плененного россиянами стоит показать Папе Римскому, который так хорошо относится к россиянам.

"Передать видео через нашего посла Папе Римскому, чтобы показать представителей "высокой русской культуры", которую он постоянно хвалит. Папа очень положительно относится к россиянам и пусть, просмотрев видео, обсудит его с российским послом", – отметил Рейтерович.

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Международные организации не выполняют свою роль

Политолог добавил, что многие международные организации с началом войны заняли очень осторожную позицию и не выполняют ту работу, для которой были созданы. В частности, Красный Крест, своим бездействием в отношении украинских пленных, дискредитировал себя не только в глазах украинцев, но и в глазах мирового сообщества.

Это вызывает вопросы у других стран, которые далеки от российско-украинской войны, но они понимают: если война будет в другом уголке планеты, то от Красного Креста толку не будет,

– подчеркнул Рейтерович.

То же касается Совбеза ООН, который сегодня возглавляет страна-террорист. Единственный путь это изменить – добиться изменений в устав ООН и поддержку большинства Генассамблеи.

"Если бы мы не относились к МАГАТЭ, но у них хватило свободы приехать на Запорожскую АЭС и попытаться что-то изменить. То, что у них не получилось, это другой вопрос, но они хотя бы пытались", – добавил политолог.

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