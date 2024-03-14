Легион "Свобода России" записал видео об "освобождении Теткино" не в России: почему так произошло

Недавно российские добровольцы начали операцию на территории государства-агрессора. В то же время стало известно, что видео якобы из "освобожденного" села на самом деле записано не там.

Телеграм-канал легиона "Свобода России" в среду опубликовал видео "из освобожденной части Теткино" Курской области, однако оказалось, что съемка велась в пограничном поселке Рыжевка. Об этом сообщили исследователи инициативы GeoConfirmed.

Смотрите также Операция уже успешна, – генерал-майор запаса СБУ о рейде российских добровольцев

Поселок в 300 метрах от российской границы

Представитель легиона "Свобода России" сказал, что видео было записано накануне "штурма Теткино".

Его записали не на российской территории сознательно. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя и не навести вражеский огонь.

Представитель РДК рассказал детали рейда