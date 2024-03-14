Легион "Свобода России" записал видео об "освобождении Теткино" не в России: почему так произошло
Источник:Суспильне
Недавно российские добровольцы начали операцию на территории государства-агрессора. В то же время стало известно, что видео якобы из "освобожденного" села на самом деле записано не там.
Телеграм-канал легиона "Свобода России" в среду опубликовал видео "из освобожденной части Теткино" Курской области, однако оказалось, что съемка велась в пограничном поселке Рыжевка. Об этом сообщили исследователи инициативы GeoConfirmed.
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Поселок в 300 метрах от российской границы
Представитель легиона "Свобода России" сказал, что видео было записано накануне "штурма Теткино".
Его записали не на российской территории сознательно. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя и не навести вражеский огонь.
Представитель РДК рассказал детали рейда
- Начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" рассказал в интервью российскому телеграм-каналу, что подразделение продвинулось "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взял пленных.
- "Фортуна" сообщил, что 14 марта возобновились партизанские бои с российскими войсками. В районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки идут бои, применяются бронетехника и РСЗО.
- Боец рассказал, что подготовка операции заняла несколько месяцев. Участие принимают отряды, которые вернулись из авдеевского фронта. Он отметил, что планирование и реализацию операций на территории России осуществляют исключительно РДК, Легион "Свобода России" или Сибирский батальон. ВСУ осуществляют поддержку, в частности логистическую, только на территории Украины. В частности, предоставляют БК и подвозят топливо.