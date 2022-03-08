Видео с украинским мальчиком, плачущим на границе с Польшей, стало вирусным среди иностранцев

Видео с украинским мальчиком, который плачет в пункте пропуска Медика, стало вирусным в мире. Его опубликовали почти все западные СМИ.

Никакой информации о малыше на данный момент нет. Неизвестно: мальчик был один или с кем-то. В руках ребенок нес пакет с игрушкой и что-то сладкое.

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Видео с украинским мальчиком, который плачет, идя на границе с Польшей в пункте пропуска Медика, стало вирусным среди иностранцев. Попробуем найти какую-нибудь информацию о мальчике,

– говорится в сообщении.

Мальчик плачет на границе с Польшей: смотрите видео

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