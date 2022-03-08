Жодної інформації про малюка наразі немає. Невідомо: хлопчик був сам чи з кимось. У руках дитина несла пакет з іграшкою та щось солодке.

Зауважте "Ви зазіхнули на святе": 14-річна дівчинка написала щемливий вірш про війну

Відео з українським хлопчиком, який плаче йдучи на кордоні з Польщею у пункті пропуску Медика стало вірусним серед іноземців. Спробуємо знайти якусь інформацію про хлопчика,

– мовиться у повідомленні.

Хлопчик плаче на кордоні з Польщею: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.