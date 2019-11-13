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      Видеоконференция относительно обмена с Россией пленными не состоится: причина

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      Валерия Лутковская заявила о срыве видеоконференции касаемо обмена пленными с Россией
      Валерия Лутковская заявила о срыве видеоконференции касаемо обмена пленными с Россией / 24 канал

      Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе отменили из-за нехватки поддержки участников. Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ.

      Провести заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции накануне предложила Украина. Поскольку заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на котором должны были рассмотреть вопрос освобождения заложников, по техническим причинам не состоялось, сообщила в фейсбуке Валерия Лутковская, ответственная за гуманитарные вопросы в ТКГ.

      Обратите внимание: Бывший узник Кремля Кольченко рассказал, как ему предлагали российский паспорт

      Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная. Мы не обсудим не только вопросы взаимного освобождения, мы не обсудим вопросы поиска и передачи тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска,
      – отметила Лутковская.

      Омбудсмен сообщила, что договоренность о начале обмена была под гарантией модератора переговоров, представителя ОБСЕ.

      На прошлом заседании мы договорились, что признаем состав людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантией нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша,
      – добавила Лутковская.

      Важно: США в ОБСЕ призвали Россию освободить всех украинских пленников

      Она отметила, что впервые говорит о переговорах публично. По ее словам, это нужно, чтобы люди знали, какие они сложные и циничные.

      Лутковская сказала, что будет продолжать работать над встречей гуманитарной группы в любом формате и будет добиваться освобождения людей.

      Кто такая Валерия Лутковская?

      • Дважды была заместителем министра юстиции.
      • С 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 занимала пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
      • Во время войны на Донбассе активно занималась обменом пленных.
      • Во время ее работы в качестве омбудсмена состоялся последний серьезный обмен между Украиной и боевиками "ЛДНР" в декабре 2017 года.
      • Сейчас ответственна за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске.
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Валерия Лутковская Минск Украина – Россия Обмен пленными Война на Донбассе
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