Видеоконференция относительно обмена с Россией пленными не состоится: причина

Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе отменили из-за нехватки поддержки участников. Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ.

Провести заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции накануне предложила Украина. Поскольку заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на котором должны были рассмотреть вопрос освобождения заложников, по техническим причинам не состоялось, сообщила в фейсбуке Валерия Лутковская, ответственная за гуманитарные вопросы в ТКГ.

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Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная. Мы не обсудим не только вопросы взаимного освобождения, мы не обсудим вопросы поиска и передачи тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска,

– отметила Лутковская.

Омбудсмен сообщила, что договоренность о начале обмена была под гарантией модератора переговоров, представителя ОБСЕ.

На прошлом заседании мы договорились, что признаем состав людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантией нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша,

– добавила Лутковская.

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Она отметила, что впервые говорит о переговорах публично. По ее словам, это нужно, чтобы люди знали, какие они сложные и циничные.

Лутковская сказала, что будет продолжать работать над встречей гуманитарной группы в любом формате и будет добиваться освобождения людей.

Кто такая Валерия Лутковская?