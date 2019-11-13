Відеоконференція щодо обміну з Росією полоненими не відбудеться: причина

Відеоконференцію Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі скасували через брак підтримки учасників. Україна не може розраховувати навіть на підтримку з боку представника ОБСЄ.

Провести засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі у форматі відеоконференції напередодні запропонувала Україна. Оскільки засідання гуманітарної підгрупи в Мінську, на якому повинні були розглянути питання звільнення заручників з технічних причин не відбулося, повідомила у фейсбуці Валерія Лутковська, відповідальна за гуманітарні питання у ТКГ.

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Ну що ж, чергове підтвердження, що гра нечесна. Ми не обговоримо не тільки питання взаємного звільнення, ми не обговоримо питання пошуку і передачі тих, хто вважається зниклим безвісти, ми не обговоримо питання відкриття нових пунктів пропуску,

– зазначила Лутковська.

Омбудсменка повідомила, що домовленість про початок обміну була під гарантією модератора перемовин, представника ОБСЄ.

На минулому засіданні ми домовилися, що визнаємо склад людей і приступаємо до обміну. Домовленість була під гарантії нашого модератора, представника ОБСЄ посла Фріша,

– додала Лутковська.

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Вона зазначила, що вперше говорить про переговори публічно. За її словами, це потрібно, щоб люди знали, якими складними та цинічними вони є.

Лутковська підсумувала, що продовжуватиме працювати над зустріччю гуманітарної групи в будь-якому форматі та домагатиметься звільнення людей.

Хто така Валерія Лутковська?