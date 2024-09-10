Иначе государства на этих континентах называют “странами Глобального Юга”. По словам Зеленского, Украине нужны более содержательные отношения и сотрудничество с соответствующими союзниками.

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Дипломатические планы

Отдельно президент вспомнил о новом главе Министерства иностранных дел Андрее Сибиге.

Это будет одной из его основных задач – перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли значительно активнее реагировать на вызовы.

Зеленский добавил, что Киев должен реализовать весь потенциал стратегических отношений со всеми странами, которые являются ключевыми для своих регионов.

Нам нужен действительно стратегический уровень сотрудничества.

Среди ключевых приоритетов текущего года – второй Саммит мира. Продолжается работа по группам по пунктам Формулы мира и по общему взгляду на завершение войны.

Справедливый мир

Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады разведки, в частности ГУР и Службы внешней разведки. Касались они имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.

Мы видим, какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это надо ради Украины.

Президент подчеркнул, что в Киеве видят, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину. Украина делает немало шагов не просто для защиты своего государства и людей, но и для реальной консолидации мира.

Абсолютный наш приоритет – это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон, и на все вражеские шаги… Мы обеспечим необходимое единство мира – как бы это не было нам сложно.