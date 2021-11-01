Такое мнение озвучил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, глава Кремля Владимир Путин использовал природный газ как геополитическое оружие.

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Именно российский президент настаивал на дополнительных поставках по трубопроводу стоимостью 10 миллиардов долларов. И сам Путин откровенно заявил, что Европа не получит газа, если не даст заработать "Северному потоку-2".

Если физического транзита газа через Украину не будет, это увеличит шансы на полномасштабную войну с Россией, со всеми вытекающими последствиями.

– акцентировал Витренко.

Механизм давления на Европу

В сентябре – октябре 2021 года цены на газ в Европе достигли рекордных показателей. Следовательно, иностранные рынки часто положительно реагируют на прихоти Москвы. Все – для того, чтобы "Газпром" увеличил поставки голубого топлива.

Россия обеспокоена, что "Северный поток-2" может наткнуться на препятствие в виде немецкой партии "зеленых". Следовательно, она пытается как можно быстрее обеспечить запуск трубопровода.

Путин хочет вернуть время вспять, к ситуации, которая была 10, 20 или 30 лет назад. Хочет договориться об особых условиях с политиками разных стран,

– подчеркнул Витренко.

По словам Витренко, Россия использует газопровод, чтобы ослабить Украину и лишить Киев доходов от транзита голубого топлива. Он выразил обеспокоенность, что таким образом Украина станет более уязвимой для полномасштабного российского вторжения.

Он добавил, что Германия заинтересована в соглашении по "Северному потоку-2", поэтому ей сложно признать эту ошибку.

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