Таку думку озвучив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. За його словами, глава Кремля Володимир Путін використовував природний газ як геополітичну зброю.

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Саме російський президент наполягав на додаткових поставках по трубопроводу, вартістю 10 мільярдів доларів. І сам Путін відкрито заявив, що Європа не отримає газу, якщо не дасть запрацювати "Північному потоку-2".

Якщо фізичного транзиту газу через Україну не буде, це збільшить шанси на повномасштабну війну з Росією, з усіма наслідками,

– акцентував Вітренко.

Механізм тиску на Європу

У вересні – жовтні 2021 року ціни на газ у Європі досягли рекордних показників. Відтак іноземні ринки часто позитивно реагують на забаганки Москви. Усе – для того, щоб "Газпром" збільшив поставки блакитного палива.

Росія стурбована, що "Північний потік-2" може наткнутися на перешкоду у вигляді німецької партії "Зелених". Відтак вона намагається якнайшвидше забезпечити запуск трубопроводу.

Путін хоче повернути час назад, до ситуації, яка була 10, 20 або 30 років тому. Хоче домовитися про особливі умови з політиками різних країн,

– наголосив Вітренко.

За словами Вітренка, Росія використовує газопровід, щоб ослабити Україну й позбавити Київ доходів від транзиту блакитного палива. Він висловив занепокоєння, що у такий спосіб Україна стане більш вразливою для повномасштабного російського вторгнення.

Він додав, що Німеччина зацікавлена в угоді щодо "Північного потоку-2", тому їй важко визнати цю помилку.

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