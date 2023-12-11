По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Никиты, в Украину Вифлеемский огонь мира привезли скауты и передали представителям "Пласта" в Кафедральном греко-католическом соборе в Ужгороде. Традиционная передача прошла на международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы".

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Вифлеемский огонь мира будут развозить по Украине

Вифлеемский огонь мира – символ доброго дела и поддержки. Его традиционно распространяют с места рождения Иисуса Христа ко всем нуждающимся.

Так, Вифлеемский огонь мира уже был передан военным и волонтерам вечером 10 декабря на территории "Софии Киевской". Лампадку также доставят на передовую для защитников и защитниц вместе с рождественскими подарками.

Далее Вифлеемский огонь мира будут распространяться по Украине. Укрзализныця уже получила огонь от скаутской организации "Пласт". Как сообщили в сети, в рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят Огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за сутки.

В частности, уже 11 декабря все желающие смогут получить Вифлеемский огонь мира для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкасс, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска. В Укрзализныце подчеркнули, что в этих местах будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира – больше в галерее

К слову, в прошлом году Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину также 11 декабря.