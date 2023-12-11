За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, до України Вифлеємський вогонь миру привезли скаути та передали представникам "Пласту" в Кафедральному греко-католицькому соборі в Ужгороді. Традиційна передача відбулася на міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці".

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Вифлеємський вогонь миру розвозитимуть Україною

Вифлеємський вогонь миру є символом доброї справи та підтримки. Його традиційно поширюють з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує.

Так, Вифлеємський вогонь миру вже передали військовим та волонтерам увечері 10 грудня на території "Софії Київської". Лампадку також доставлять на передову для захисників і захисниць разом із різдвяними подарунками.

Далі Вифлеємський вогонь миру поширюватимуть Україною. Укрзалізниця вже отримала вогонь від скаутської організації "Пласт". Як повідомили у мережі, у рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу.

Зокрема, вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вифлеємський вогонь миру для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Сум, Чернівців, Дніпра, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знам'янки, Ізюму, Покровська та Краматорська. В Укрзалізниці наголосили, що у цих місцях будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

До України прибув Вифлеємський вогонь миру – більше у галереї

До слова, торік Вифлеємський вогонь миру прибув до України також 11 грудня.