Выехали 33 тысячи, а вернулась – 21 тысяча: какая ситуация на границах Украины

Уже 33-й день Украины защищает свою территорию. Миллионы украинцев, убегая от войны, временно нашли убежище в других странах.

Сколько вернулось домой

За минувшие сутки в Украину прибыло 21 тысяча человек. Из них более 18 тысяч – украинцы. К слову, большинство из этого количества мужчины, которые готовы защищать страну.

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В целом с начала войны в Украину вернулись более 479 тысяч граждан.

Сколько покинуло Украину

К сожалению, многие украинцы вынуждены покидать границы нашего государства, спасаясь от боевых действий. Так, за минувшие сутки из Украины выбыли 33 тысячи человек. Более 21 тысячи из них выбрали границу с Польшей.

Пограничники рекомендуют также пользоваться менее загруженными пунктами пропуска – на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Обратите внимание – мужчина пытался пересечь границу в "беби-боксе": смотрите видео