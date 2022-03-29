Скільки повернулося додому

За минулу добу до України прибула 21 тисяча осіб. З них понад 18 тисяч – українці. До слова більшість з цієї кількості чоловіки, що готові захищати країну.

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Загалом, з початку війни до України повернулися понад 479 тисяч громадян.

Скільки покинуло Україну

На жаль, чимало українців змушені покидати кордони нашої держави, рятуючись від бойових дій. Так, за минулу добу з України вибули 33 тисячі осіб. Понад 21 тисяча з них обрали кордон з Польщею.

Прикордонники рекомендують користуватися також менш завантаженими пунктами пропуску – на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою.

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