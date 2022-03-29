Скільки повернулося додому
За минулу добу до України прибула 21 тисяча осіб. З них понад 18 тисяч – українці. До слова більшість з цієї кількості чоловіки, що готові захищати країну.
До теми Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну від початку війни
Загалом, з початку війни до України повернулися понад 479 тисяч громадян.
Скільки покинуло Україну
На жаль, чимало українців змушені покидати кордони нашої держави, рятуючись від бойових дій. Так, за минулу добу з України вибули 33 тисячі осіб. Понад 21 тисяча з них обрали кордон з Польщею.
Прикордонники рекомендують користуватися також менш завантаженими пунктами пропуску – на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою.