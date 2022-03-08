Война Россией проиграна – в этом нет никаких сомнений

Даже если представить себе невозможное: что Зеленский и вся Украина сдаются послезавтра, приняв все условия Путина, а тряпичный Янукович становится президентом в Киеве, даже в этом случае русские уходят оттуда через полгода – год. Бесславно и позорно. И война все равно проиграна.

Тот ущерб, который Путин сумел нанести российской экономике (в общем, неплохо себя чувствовавшей), удавалось в столь коротком периоде времени нанести своей стране вообще мало кому. Да, собственно, я пока никого и не могу вспомнить. Это как расстрелять себе ноги в упор из крупнокалиберного пулемета. Назло тетке. Чтоб больше не запрещала сморкаться в занавеску.

Заговор против Путина Как долго осталось кровавому диктатору

Четыре ошибки Путина

Причина поражения – неверный расчёт, epic fail.

Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии.

И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.

Что дальше

На сегодня можно представить себе три базовых сценария будущего.

Первый сценарий

Чтобы избежать поражения, Путин применяет тактическое ядерное оружие против Украины. Риторически это будет, как всегда, оформлено ссылкой на "американский прецедент": мол, они, чтобы закончить войну с Японией, сделали это, и вот мы тоже сделали это, чтобы закончить войну.

Этот вариант выводит нас (может быть, не сразу) на совсем страшные сценарии третьей мировой войны с использованием стратегического ядерного арсенала.

Второй сценарий

Российские войска вынуждены уйти с территории Украины, поражение очевидно, экономика России разрушена, Путин теряет власть.

Третий сценарий

Российские войска уходят с территории Украины, российским телезрителям показывают "восстанавливающийся Донбас", который расширил свою территорию и теперь "дети в Донецке могут спать спокойно".

Путин не теряет власть, а Россия превращается в такую ирано-туркмению: бедную автаркию, отгороженную "железным занавесом" и репрессивную по отношению к собственному населению.

В каждом из вариантов много развилок и неопределенностей. Но я не вижу четвертого базового сценария. Россия проиграла эту несправедливую, безумную войну, у которой просто не было никакого повода. Это может стать очевидным не сразу, но это уже случилось.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

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