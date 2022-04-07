Военный заказ России забуксовал из-за санкций, – украинская разведка

В России начались проблемы с выполнением оборонного заказа. Военно-промышленный комплекс не может выполнить все контракты: на это повлияли международные санкции.

Украинские разведчики получили эту информацию от перехваченного доклада в аппарате российского правительства. Предприятия, которые изготавливают оружие, не могут полностью выполнить заказ.

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Цены выросли, денег не хватает

Инфляция из-за введенных санкций буквально "съедает" деньги, которые выделили на производство оружия. Дополнительных ресурсов в бюджете нет.

В российском правительстве пытались как-то выкрутиться: разрешили заключать контракты с единственным поставщиком. Но это не помогло – цены все равно выросли.

Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. А настойчивость министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа, – пишут в Главном управлении разведки.

Пока там не знают, как разрешить ситуацию. Ведь денег нет, а действия правительства и производителей до сих пор не согласованы. В ГУР отмечают, что такая ситуация – прямое следствие введенных против России международных санкций.

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