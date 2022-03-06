Сергей Иванов – военный комиссар Николаевщины – отдал приказ о начале мобилизации. Это делается для обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ.

В приказе говорится, что начальники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки во взаимодействии с городскими головами должны провести на территории области всеобщую мобилизацию. Речь идет о человеческих и транспортных ресурсах.

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Последующие шаги

Местные власти должны обеспечить:

своевременную явку военнообязанных и резервистов на сборные пункты или воинские части;

немедленное оповещение и осуществление призыва военнообязанных и резервистов. Кроме того, необходимо немедленно отправить уведомления поставщикам транспорта и техники, которые привлекаются для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

освобождение военнообязанных и резервистов, призываемых на военную службу, от исполнения обязанностей с выплатой им заработной платы, сохранением места работы и должности.

доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определяющим в сводных (долевых) нарядах на поставку техники во время мобилизации;

работу медиков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

призыв граждан по мобилизации в воинские части Сил территориальной обороны ВСУ по упрощенной процедуре;

охрану общественного порядка во время всех процессов;

розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга;

и тому подобное.

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