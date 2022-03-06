Военный комиссар Николаевщины отдал приказ о начале мобилизации

6 марта 2022 , 18:40
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Источник:

фейсбук Николаевского городского совета

Сергей Иванов – военный комиссар Николаевщины – отдал приказ о начале мобилизации. Это делается для обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ.

В приказе говорится, что начальники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки во взаимодействии с городскими головами должны провести на территории области всеобщую мобилизацию. Речь идет о человеческих и транспортных ресурсах.

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Последующие шаги

Местные власти должны обеспечить:

  • своевременную явку военнообязанных и резервистов на сборные пункты или воинские части;
  • немедленное оповещение и осуществление призыва военнообязанных и резервистов. Кроме того, необходимо немедленно отправить уведомления поставщикам транспорта и техники, которые привлекаются для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • освобождение военнообязанных и резервистов, призываемых на военную службу, от исполнения обязанностей с выплатой им заработной платы, сохранением места работы и должности.
  • доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определяющим в сводных (долевых) нарядах на поставку техники во время мобилизации;
  • работу медиков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;
  • призыв граждан по мобилизации в воинские части Сил территориальной обороны ВСУ по упрощенной процедуре;
  • охрану общественного порядка во время всех процессов;
  • розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга;
  • и тому подобное.

 

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Автор: Мар'яна Бекало