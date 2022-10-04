О Залужном, ВСУ, Илоне Маске и Елизавете II: какие статьи стали самыми популярными в Википедии

Спрос среди украинцев украинскую версию Википедии растет. Ранее российскую версию сайта просматривали в 8 раз больше пользователей, чем украинскую, сейчас на каждые 100 посещений украинской страницы – 123 российской.

Об этом 24 канала рассказал редактор Википедии, исполнительный директор ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганыч. Ранее сообщалось о том, что Тим Кук рассказал, как попасть на работу в Apple .

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Украинская Википедия становится популярнее

Пероганыч отметил, что украинская Википедия отвоевала у русского в Украине 15 миллионов просмотров. Если говорить о прошлом, то 2 года назад на 100 просмотров украинской Википедии было 250 просмотров русского; год назад было уже 170; в этом году уже 123.

Если так пойдет дальше, то уже в следующем году мы обгоним русский, и популярность украинского в Украине станет выше, чем русского,

– заметил редактор Википедии.

Исполнительный директор ОО "Викимедиа Украина" добавил, что тенденция снижения популярности российской Википедии в Украине давняя. Были периоды, когда русский был популярнее, чем украинский в 8 раз. Украинцы сейчас, можно сказать, в зоне турбулентности, потому спрос на информацию растет.

Наиболее посещаемые страницы Википедии в Украине

Он назвал статьи Википедии, которые в Украине наиболее популярны среди пользователей. В частности, 2 октября, самая популярная была страница о Лимане. В целом список самых посещаемых статей Википедии в Украине таков:

Елизавета II, которую просматривали 350 тысяч раз;

Российское вторжение в Украину – 240 тысяч раз;

Украина;

Первая мировая война;

DeepStateMap – это самая популярная карта, изображающая положение фронта;

Shahed-136 – это дроны, поставляемые Ираном России;

Валерий Залужный;

ВСУ;

Чарльз ІІІ.

"О просмотрах статьи Илона Маска пока нет данных. Появились уже мемы, что его имя происходит от российского самолета Ил, и Маск – это русское произношение слова Москва", – подчеркнул Пероганич.

Пероганыч о том, какие статьи стали самыми популярными в Википедии: смотрите видео

Просмотры английского Википедии

Редактор Википедии продолжил, что в Украине немного выросла и популярность английской Википедии. В сентябре 2021 года было пересмотрено 15 миллионов страниц, в этом году – 18 миллионов.

Англоязычная Википедия является лучшей и популярной. Она имеет 6,5 миллиона статей, тогда как украинская имеет 1,2 миллиона статей. Однако если говорить о качестве и размере нашей Википедии, то она находится на 12 месте в мире,

– подчеркнул исполнительный директор ОО "Викимедиа Украина".

Пользователи и редакторы Википедии

По его словам, невозможно сосчитать количество пользователей Википедии, но можно сосчитать устройства. В частности, в сентябре украинскую Википедию пересматривали из 14 миллионов устройств. Количество редакторов же точно известно. За сентябрь это 3262 человека. Из них более 700 человек произвели 10 и более редактирований, 214 человек – более 100 редактирований, 31 человек – более 1 тысячи редактирований.

"Я бы призвал людей, которые замечают ошибки в Википедии, не бояться, искать кнопку "Редактировать" и вносить правки в Википедию", - подытожил Пероганич.

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