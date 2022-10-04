Про це 24 каналу розповів редактор Вікіпедії, виконавчий директор ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич. Раніше повідомлялось про те, що Тім Кук розказав, як потрапити на роботу в Apple.

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Українська Вікіпедія стає популярнішою

Пероганич зазначив, що українська Вікіпедія відвоювала в російської в Україні 15 мільйонів переглядів. Якщо говорити про минуле, то 2 роки тому на 100 переглядів української Вікіпедії було 250 переглядів російської; рік тому було вже 170; цього року вже 123.

Якщо так піде далі, то вже наступного року ми обженемо російську, і популярність української в Україні стане вища, ніж російської,

– зауважив редактор Вікіпедії.

Виконавчий директор ГО "Вікімедіа Україна" додав, що тенденція зниження популярності російської Вікіпедії в Україні давня. Були періоди, коли російська була популярніша, ніж українська у 8 разів. Українці нині, можна сказати, в зоні турбулентності, тому попит на інформацію зростає.

Найбільш відвідувані сторінки Вікіпедії в Україні

Він назвав статті Вікіпедії, які в Україні є найпопулярнішими серед користувачів. Зокрема, 2 жовтня, найпопулярніша була сторінка про Лиман. Загалом список найвідвідуваніших статей Вікіпедії в Україні є таким:

Єлизавета ІІ, яку переглядали 350 тисяч разів;

Російське вторгнення в Україну – 240 тисяч разів;

Україна;

Перша світова війна;

DeepStateMap – це найпопулярніша мапа, яка зображує становище фронту;

Shahed-136 – це дрони, які Іран постачає Росії;

Валерій Залужний;

ЗСУ;

Чарльз ІІІ.

"Про перегляди статті Ілона Маска поки даних немає. З'явились уже меми, що його ім'я походить від російського літака Іл, і Маск – це російська вимова слова Москва", – наголосив Пероганич.

Пероганич про те, які статті стали найпопулярнішими у Вікіпедії: дивіться відео

Перегляди англійської Вікіпедії

Редактор Вікіпедії продовжив, що в Україні трохи зросла й популярність англійської Вікіпедії. У вересні 2021 року було переглянуто 15 мільйонів сторінок, цього року – 18 мільйонів.

Англомовна Вікіпедія є найкращою і найпопулярнішою. Вона має 6,5 мільйонів статей, тоді як українська має 1,2 мільйона статей. Однак якщо говорити про якість і розмір нашої Вікіпедії, то вона перебуває на 12 місці у світі,

– підкреслив виконавчий директор ГО "Вікімедіа Україна".

Користувачі й редактори Вікіпедії

За його словами, неможливо порахувати кількість користувачів Вікіпедії, але можна порахувати пристрої. Зокрема, у вересні українську Вікіпедію переглядали з 14 мільйонів пристроїв. Кількість редакторів же точна відома. За вересень це 3262 людини. З них понад 700 людей зробили 10 і більше редагувань, 214 людей – понад 100 редагувань, 31 людина – понад 1 тисячу редагувань.

"Я б закликав людей, які помічають помилки у Вікіпедії, не боятись, шукати кнопку "Редагувати" й уносити правки до Вікіпедії", – підсумував Пероганич.

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