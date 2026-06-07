Еще трое полицейских и одно гражданское лицо получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

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Что известно о гибели сапера?

Трагедия произошла 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района Харьковской области. Группа взрывотехников полиции прибыла на вызов для обезвреживания обнаруженного беспилотника неустановленного типа, который не сдетонировал и представлял потенциальную угрозу для населения.

Во время выполнения работ российский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю правоохранителей. В результате прямого попадания на месте погиб взрывотехник полиции Виктор Масюк.

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Он занимал должность заместителя начальника управления взрывотехнической службы ГУНП в Волынской области и имел звание капитана полиции. Масюк работал в системе МВД с 2000 года, проходил службу в миротворческих миссиях, а также участвовал в АТО и ООС. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к разминированию деоккупированных территорий и работал на Херсонщине, Донетчине и Сумщине. В ведомстве его вспоминают как опытного специалиста и профессионала взрывотехнического дела.

В результате атаки также пострадали трое сотрудников взрывотехнической службы полиции и один гражданский человек. Всех раненых оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Место взрыва / Фото Нацполиция

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, руководство районного подразделения полиции и профильные службы. Правоохранители документируют последствия удара и собирают доказательства для расследования.

Полиция рассматривает инцидент как очередное военное преступление, совершенное военнослужащими России. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о других потерях из-за российских диверсий?

В Днепре утром 7 июня утром произошел взрыв припаркованного автомобиля в Соборном районе города, после чего транспортное средство загорелось. На место инцидента оперативно прибыли следователи, взрывотехники и криминалисты, которые начали фиксацию последствий происшествия.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали двое мужчин, которым сейчас оказывают медицинскую помощь. Также поврежден по меньшей мере еще один автомобиль, который оказался рядом и получил значительные повреждения от огня.

Прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт и открыла уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривают различные версии, в частности как умышленная закладка взрывного устройства, так и техническую неисправность транспортного средства.

Местные жители сообщали о мощном звуке взрыва около 7:30 утра, после чего на месте возник пожар. Обстоятельства происшествия и возможные причастные лица устанавливаются в рамках досудебного расследования.