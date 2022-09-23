Вспомнили о чести-достоинстве медведчука: суд назначил дату рассмотрения его иска против ТРК "Люкс"

Кум российского диктатора путина виктор медведчук решил напомнить о себе. Из дальнего ящика вдруг вынырнуло дело пятилетней давности – его иск к 24 каналу.

Еще в 2017 году медведчук подал иск против экс-нардепа журналиста Сергея Лещенко и ТРК "Люкс" в Печерский районный суд города Киева, сообщает 24 канал. Дело было о защите чести и достоинства, которых, как мы знаем, у кума диктатора нет.

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Иск кум путина подал из-за заявлений Лещенко в эфире программы "Честная политика" на 24 канале.

Суд решил назначить заседание

Теперь, когда медведчука обменяли, суд решил наконец-то назначить заседание для рассмотрения по делу на 16:00 14 декабря 2022 года.

Формально все смотрится законно. Ведь был иск, и должна быть процедура рассмотрения дел. Можно предположить, что заседание было назначено, чтобы закрыть дело. Всё это происходит на фоне обмена медведчука на наших героев.

Правда, рассмотрение назначили спустя 5 лет с момента иска. Отметим, что Печерский районный суд города Киева снискал себе "славу" скандального из-за недобросовестности судей и резонансных дел.

Следует заметить и то, что ответчики по делу – Сергей Лещенко и ТРК "Люкс" – не зарегистрированы и никогда не были зарегистрированы в Печерском районе, чтобы именно этот суд принимал дело к рассмотрению.

Медведчук ждал, чтобы дело пошло в нужные руки

Еще в 2018 году, когда продолжались дебаты об этом деле, экс-нардеп Лещенко рассказывал, что виктор медведчук пытался получить нужное решение именно в этом суде по своему иску против него.

Медведчук подал в суд на Лещенко за его заявления в эфире программы "Честная политика" на 24 канале о монополизации рынка сжиженного газа компанией "Proton Energy", близкой к Медведчук. Было 10 исков. Лещенко полагал, что такое количество было нужно медведчуку, чтобы попасть к необходимому судье – Алексею Соколову.

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