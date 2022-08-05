По логике Орбана, можно было понять, что он против так называемого "смешения" европейских и неевропейских рас. Ведь тогда народ становится якобы "больше не нацией" и продолжается "столкновение цивилизаций".

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Орбан назвал идиотами тех, кто считает его расистом

В Техасе Виктор Орбан выступил перед собранием консерваторов. Он призвал их объединить усилия, чтобы вернуть себе контроль над институтами Вашингтона и Брюсселя.

О своих скандальных заявлениях по поводу "смешанных рас" в Европе политик не упомянул. В то же время заявил, что "христианский политик не может быть расистом". Тех, кто считает его расистом или антисемитом, назвал "просто идиотами".

Я уже вижу завтрашние заголовки. Ультраправый европейский расист и антисемит, троянский конь Путина, выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше знают, как писать фейковые новости,

– сказал Орбан.

Кроме того, он не пожалел критики для бывшего президента США Барака Обамы и других.

Орбан хочет вернуть институты в Брюссель и Вашингтон

Венгерский политик убеждал консерваторов, что нужно вернуть институты в Вашингтоне и Брюсселе.

Мы должны координировать передвижение наших войск, потому что перед нами стоит общий вызов. У вас есть два года, чтобы подготовиться,

– сказал он.

Орбан мог иметь в виду, что подготовиться к выборам президента США в 2024 году. А еще были овации публики в ответ на то, что он зачитал венгерскую конституцию, которая признает брак только между мужчиной и женщиной.

"Меньше гендеров и больше рейнджеров, меньше дрэг-квин и больше Чака Норриса", – сказал он.

Также венгерский премьер посетил бывшего президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в Бедминстере. Трамп назвал Орбана своим другом.

Скандальные заявления Орбана об Украине

Венгрия стала страной ЕС с неоднозначной позицией, мягко говоря. Она не пропускает оружие для Украины своей территорией и есть еще много нюансов. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан говорил, что Украина имеет право защищаться от россии, но ей не дают больших шансов на победу.

А 28 июля Орбан в Вене встретился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Орбан осудил предоставление странами-членами НАТО вооружения нашему государству и выступил против введения санкций против россии. Нехаммер, в свою очередь, поддержал главу венгерского правительства относительно газа.

Кроме того, Орбан говорил, что Украина не победит россию с помощью текущей стратегии НАТО.

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