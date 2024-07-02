Потенциальная электоральная смерть: политолог оценил визит Орбана в Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал 2 июля с визитом в Киев. Этот визит даст Украине и Венгрии возможность наладить отношения. Однако Орбан действует в своих интересах.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что премьер Венгрии хочет укрепить свою позицию в своей стране через конкурента и показать в Европе свое лидерство. Если следующим президентом США станет Дональд Трамп, то он имеет целью стать его лучшим другом из Европы.

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Что даст визит Орбана в Украину

По словам Саакяна, переговоры между Владимиром Зеленским и Орбаном были более удачными для Украины. Для премьера сам визит является положительным фактом. Благодаря этому визиту складывается положительная конъюнктура, определенный коридор, через который можно будет уладить несколько вопросов с Венгрией без сдачи национальных интересов.

Сейчас Орбан заинтересован в конструктивном диалоге с Украиной,

– подчеркнул политолог.

Сейчас Орбану важно немного дистанцироваться от пророссийской позиции и перейти на китайскую. Кроме того, ему нужно демонстрировать свое достоинство ЕС и готовиться к потенциальному приходу Трампа, для которого Орбан хочет стать любимым европейским другом.

Таким образом есть растяжка на четыре полюса, где Орбан пытается сыграть свою роль капитализации контактов,

– отметил Саакян.

Электоральная смерть Орбана

Также, по его словам, нужно уделить внимание внутренней ситуации в самой Венгрии. Тамошний политик Петер Мадьяр наделал много шума и "выпил" много электоральной крови Орбана за последние полгода. В Венгрии впервые за долгое время появился запрос на альтернативу Орбану. Среди его избирателей и соратников вырастает электоральная смерть.

Европарламентские выборы это хорошо продемонстрировали. Там под 30% избирателей решили, что Орбан им надоел. Орбан выборах победил, но общая картина электоральной динамики проявилась в полный рост, что уже за углом его ждут серьезные проблемы,

– отметил политолог.

Ничего лучшего, как зарубежный визит для политической устойчивости в Венгрии для Орбана не было. Поэтому в заявлении в конце встречи с Зеленским было отмечено внимание на потенциальном подписании соглашения о взаимодействии между двумя странами. Украина четко подчеркнула, что это возможно только на принципах взаимности и зеркальности.

Такие же договоры Венгрии с соседями для Орбана является одной из его электоральных фишек. Он ими демонстрирует, что улаживает и фиксирует венгерские позиции с соседями, защищает их и интересы этнических венгров,

– объяснил Саакян.

Европейский момент

По словам политолога, значительное количество европейских стран говорят о том, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за того, что они активно злоупотребляют своим правом вето. Поэтому Орбан хочет продемонстрировать свою преданность Евросоюзу. Это сделать лучше всего тогда, когда Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС.

Он хочет продемонстрировать, что он лучший лидер Европы,

– добавил Саакян.