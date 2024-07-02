Возможно, на решение Орбана осуществить визит в Украину повлияла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Пророссийские нарративы не звучали

Максим Несвитайлов подчеркнул, что Орбан не продвигал откровенно пророссийской риторики. Венгерский премьер пытался озвучить свои мысли, но очень не настаивал.

Я очень приятно удивлен. Там не было какого-то наглого продвижения пророссийских нарративов. Конечно, он что-то пытался рассказывать обо всех планах с тотальным прекращением огня и о том, что срочно сесть за стол переговоров с Россией. Но сильно не настаивал на этом,

– заметил он.

Западные СМИ писали, что Орбан находится под давлением западных партнеров. Отмечается, что именно председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони якобы поставила перед Орбаном требование поехать в Украину и засвидетельствовать, что его конфликт с Киевом закончился.

"Это вполне возможно. Потому что Орбан пытался свою группу сформировать, но пока у него не получается. Он понимает, что если он хочет свои интересы через Европарламент отстаивать, ему нужно приобщиться к какой-то группе. Учитывая политику, действия Мелони последних месяцев, то можно сказать, что действительно такое условие могло быть", – считает политолог.

Орбан понимает, что уровень его поддержки в Венгрии падает, что его стратегия радикализма не работает. Поэтому он может несколько изменить свою риторику.

Соглашение между Украиной и Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились работать над соглашением, которое имеет цель решить двусторонние проблемы. Эксперт-международник убежден, что это будет не соглашение по безопасности.

Нам до того, как какие-то моменты безопасности урегулировать, нужно наладить очень много вопросов, касающихся наших межгосударственных взаимоотношений. Они между Украиной и Венгрией были чрезвычайно сложными. Орбан последний раз в Киеве был в 2010 году,

– сказал Несвитайлов.

Визит Орбана в Украину: коротко

Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев 2 июля. Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским. Это первый визит венгерского политика в Украину за много лет. О приезде Орбана ранее сообщали в СМИ.

После встречи с президентом Украины Зеленским Орбан отметил, что они вместе с украинским лидером пытаются закрыть предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем.