Можливо, на рішення Орбана здійснити візит до України вплинула голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Проросійські наративи не звучали

Максим Несвітайлов підкреслив, що Орбан не просував відверто проросійської риторики. Угорський прем'єр намагався озвучити свої думки, але дуже не наполягав.

Я дуже приємно здивований. Там не було якогось наглого просування проросійських наративів. Звісно, він щось намагався розповідати про всі плани з тотальним припиненням вогню і терміновим сіданням за стіл переговорів з Росією. Але сильно не наполягав на цьому,

– зауважив він.

Західні ЗМІ писали, що Орбан перебуває під тиском західних партнерів. Зазначається, що саме голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні нібито поставила перед Орбаном вимогу поїхати до України та засвідчити, що його конфлікт з Києвом закінчився.

"Це цілком можливо. Тому що Орбан намагався свою групу сформувати, але поки що у нього не виходить. Він розуміє, що якщо він прагне свої інтереси через Європарламент відстоювати, йому потрібно долучитись до якоїсь групи. Враховуючи політику, дії Мелоні останніх місяців, то можна сказати, що дійсно така умова могла бути", – вважає політолог.

Орбан розуміє, що рівень його підтримки в Угорщині падає, що його стратегія радикалізму не працює. Тому він може дещо змінити свою риторику.

Угода між Україною та Угорщиною

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка має на меті розв'язати двосторонні проблеми. Експерт-міжнародник переконаний, що це буде не безпекова угода.

Нам до того, як якісь безпекові моменти врегульовувати, потрібно налагодити дуже багато питань, які стосуються наших міждержавних взаємовідносин. Вони між Україною і Угорщиною були надзвичайно складними. Орбан останній раз в Києві був у 2010 році,

– сказав Несвітайлов.

Візит Орбана до України: коротко

Прем'єр-міністр Угорщини прибув до Києва 2 липня. Віктор Орбан зустрівся із Володимиром Зеленським. Це перший візит угорського політика до України за багато років. Про приїзд Орбана раніше повідомляли у ЗМІ.

Після зустрічі з президентом України Зеленським Орбан зазначив, що вони разом з українським лідером намагаються закрити попередні суперечки та сконцентрувати увагу на майбутньому.