До последнего защищал Украину: на фронте погиб матрос из Николаевской области
Российско-украинская война наносит непоправимые потери – ежедневно на линии соприкосновения гибнут отважные воины. В ряды небесного войска недавно стал и Виктор Орлов из Николаевской области.
Трагическое известие сообщили на странице Исполнительного комитета Первомайского горсовета.
Читайте также "Надеялись, что он в плену": воспоминания сестры спецназовца "Омеги", который вытащил тело собрата из оккупации
Что известно о гибели Орлова?
Матрос Виктор Александрович Орлов погиб 19 мая во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Каждый погибший Воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда будут образцом мужества, патриотизма и несокрушимости,
– написали на странице горсовета.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Вечная честь и почет Герою!
Чьи еще жизни оборвались на войне?
Ранее мы писали, что на войне пал 38-летний житель Киевской области Виталий Соложицин. Также стало известно о гибели Сергея Шулепова из Нововолынска, который долгое время считался пропавшим без вести. Его смерть подтвердили результаты ДНК-экспертизы.
Кроме того, 9 мая в Донецкой области погиб 23-летний Эйртон Редферн из Южного Девона в Англии. В 2025 году он присоединился к специализированному подразделению,, которое оказывало поддержку украинским силам.