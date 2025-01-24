ВАКС отпустил нардепа Бондаря под залог 100 миллионов гривен
Высший антикоррупционный суд отпустил нардепа Виктора Бондаря под залог 100 миллионов гривен. Его обвиняют в завладении средствами Укрзализныци при закупке кабельно-проводниковой продукции.
Его правоохранители считают соруководителем организованной группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Общественное.
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Что известно о решении по Бондару
ВАКС решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Как пишет общественная организация "Центр противодействия коррупции", решение принимал следственный судья ВАКС Владимир Воронько.
По данным следствия, Виктора Бондаря подозревают в разработке схемы, по которой в 2021 – 2022 годах "Укрзализныце" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, что нанесло компании ущерб на 140 миллионов гривен.
САП сообщает, что на него возложены следующие обязанности:
- не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу;
- сдать на хранение детективам все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату еще 17 января.