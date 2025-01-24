ВАКС отпустил нардепа Бондаря под залог 100 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд отпустил нардепа Виктора Бондаря под залог 100 миллионов гривен. Его обвиняют в завладении средствами Укрзализныци при закупке кабельно-проводниковой продукции.

Его правоохранители считают соруководителем организованной группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Общественное.

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Что известно о решении по Бондару

ВАКС решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Как пишет общественная организация "Центр противодействия коррупции", решение принимал следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

По данным следствия, Виктора Бондаря подозревают в разработке схемы, по которой в 2021 – 2022 годах "Укрзализныце" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, что нанесло компании ущерб на 140 миллионов гривен.

САП сообщает, что на него возложены следующие обязанности:

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать на хранение детективам все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату еще 17 января.