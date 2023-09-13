"Сын не понял, почему плачет": фон дер Ляен поделилась щемящей историей о писательнице Амелине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время годовой речи в Европарламенте вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелине, которую в июле этого года убила российская ракета.

Урсула фон дер Ляен рассказала о Виктории Амелине в Европарламенте. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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В Европарламенте упомянули Викторию Амелину

Глава Комиссии рассказала, что в начале полномасштабного вторжения Амелина вместе с сыном приехали в Чехию. Когда чешский пограничник поставил штамп в паспорте украинки, она расплакалась. Сын не понял и спросил маму, почему она плачет. "Потому что мы дома", – ответила Амелина.

В тот день эта украинская мама почувствовала, что Европа – это дом. И народ Украины может доверять своим европейским соотечественникам,

– сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии рассказала, что Амелина документировала военные преступления России, а в июле этого года она и сама стала жертвой российского военного преступления.

Она была одной из лучших молодых писательниц своего поколения и неутомимой борьбой за справедливость,

– сказала фон дер Ляен.

В Европарламент привезли портрет Амелины

В момент смертельного ракетного удара Амелина была с тремя друзьями, среди которых был Гектор Абад Фасиолинс, коллега-писатель из Колумбии. Сейчас мужчина участвует в кампании под названием "Aguanta, Ucrania" - "Сопротивляйся, Украина", призванной рассказать латиноамериканцам об агрессивной войне России и атаках на мирное население.

Сегодня колумбийский писатель приехал в Европарламент и привез портрет Виктории Амелиной. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС сохранит память о Виктории и всех других жертвах российской агрессии.

Портрет Амелины принесли в Европарламент: смотрите видео