Журналистку Викторию Рощину удерживали в одном из самых жестоких изоляторов в России

27-летняя журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Ее удерживали в СИЗО №2 в Таганроге Ростовской области, который называют одним из самых жестоких изоляторов России.

Об этом рассказали в Медийной инициативе за права человека. Ранее смерть украинской журналистки подтвердили и в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Виктория Рощина погибла в российском плену

По словам исполнительного директора Медийной инициативы за права человека Татьяны Катриченко, Викторию Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.

Оба эти места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин.

Таганрог (Бердянск, на самом деле, также – там пытали электрическим током) известен как одно из самых для украинцев жестоких мест содержания на территории России. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с Азовстали. Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят,

– рассказала Татьяна Катриченко.

Она отметила, что Викторию удерживали в Таганроге в "камере-одиночке" по крайней мере с мая по сентябрь 2024 года. Накануне обмена 13 сентября 2024 года Рощину и еще как минимум одну женщину из Мелитополя вывезли из Таганрога в неизвестном направлении.

СИЗО № 2 в Таганроге, среди бывших пленных считается одним из самых жестоких изоляторов в России. Именно сюда с апреля 2022 года начали этапировать защитников Мариуполя.

По воспоминаниям освобожденных военнопленных, охрана изолятора в Таганроге использует три основных средства для пыток – резиновая дубинка, деревянный молоток и электрошокеры. Пленных избивают во время приемки, ежедневных обысков и допросов. На допросах пленников заставляют признаться в преступлениях, которые они не совершали.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Рощиной. Светлая память.