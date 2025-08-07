Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Что грозит организаторам пыток Виктории Рощиной?

Руководителю СИЗО №2 в городе Таганрог, что в Ростовской области России, заочно объявили подозрение. Следствие установило, что он создал систему репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины.

Одной из пострадавших является украинская журналистка Виктория Рощина. Российские военные незаконно задержали ее на временно оккупированной территории Запорожской области, после чего этапировали в изолятор в Таганроге.

Руководитель СИЗО, который готовил пытки украинских пленных/ Фото Нацполиции

Подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участие в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров,

– отмечают прокуроры.

Фигуранту дела заочно предъявили подозрение по статье УКУ "Жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в российском СИЗО журналистку подвергли системным пыткам. Ее избивали, унижали, запугивали, ограничивали доступ к еде, воде и медицинской помощи. Также в отношении нее применяли физические наказания и психологическое давление.