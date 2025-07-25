В Киеве состоится прощание с Викторией Рощиной: когда и где похоронят журналистку

В Киеве пройдет церемония прощания с журналисткой Викторией Рощиной, которая попала в российский плен и была замучена там до смерти. Ее похоронят на Байковом кладбище.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую Правду".

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Когда и где состоятся похороны Виктории Рощиной?

С известной журналисткой, которую убили российские оккупанты, будут прощаться на Майдане Независимости. Чин похорон начнется со службы в Михайловском соборе 8 августа в 12:00.

Далее в 13:00 процессия перейдет к Майдану Независимости, а в 14:00 церемония продолжится на Байковом кладбище.

Как сообщило издание, похороны Виктории Рощиной организуют ее коллеги из нескольких редакций, где она работала. Семья Рощиной не будет давать комментарии во время прощания.

Виктория Рощина работала и с командой hromadske, которая также поможет провести церемонию. В издании напомнили, что Виктория Рощина с августа 2023 года пропала без вести на временно оккупированных территориях. В мае 2024 года из России поступили сообщения, что журналистка находится в их плену.

10 октября 2024 года стало известно, что Виктория Рощина погибла. Выяснилось, что россияне жестоко издевались над медийщицей как физически, так и морально, удерживая ее сначала в исправительной колонии №77 в Бердянске, а затем в СИЗО №2 в российском Таганроге.

Виктория Рощина в целом писала для "Украинской Правды" и "Радио Свобода". Также она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.нет". Журналистка имела награду от Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике", которую получила в 2022 году. А в 2025 году Рощиной предоставили посмертную специальную награду на церемонии "Честь профессии 2025" за преданность журналистике в тяжелых условиях российского плена.