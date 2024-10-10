Россия подтвердили смерть журналистки Рощиной, которая находилась в плену, – Лубинец

В четверг, 10 октября, стало известно о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной во вражеском плену. Российская сторона подтвердила смерть медийщицы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Россияне подтвердили смерть Виктории Рощиной

У меня есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, незаконно лишенной свободы Россией. Искренние соболезнования родным и близким Виктории,

– написал Лубинец.

Он сообщил ООН и Международный комитет Красного креста (МККК), чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, которую Россия незаконно удерживала.

"Незаконное задержание и похищение журналистов – оружие России против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право", – подчеркнул омбудсмен. Он призвал международное сообщество продолжать "давить" на Россию, чтобы привлечь к ответственности.

Лубинец напомнил, что Рощина пропала без вести в августе 2023 года на ВОТ Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске. Обращение от родных получил и Офис Омбудсмена. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории России. Также было подтверждение от МККК.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывания которого в застенках России было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, – неизвестно", – говорится в сообщении Лубинца.

Президент "Радио Свобода" отреагировал на смерть журналистки

Высокая цена за правду о войне России,

– сказал президент "Радио Свобода" о смерти Виктории Рощиной в российском плену.

"Мы подавлены сообщением о том, что украинская журналистка и бывшая автор Радио Свобода Виктория Рощина умерла в российском заключении. Ее незаконное заключение и трагическая смерть подчеркивают высокую цену, которую платят журналисты за сообщение правды о войне России против Украины. Мы должны почтить ее память, привлекая тех, кто ее удерживал, к ответственности", – заявил Стивен Капус.