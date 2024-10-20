Погибла в плену России: тело журналистки Виктории Рощиной не вернули в рамках обмена 18 октября

Украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену 19 сентября. К сожалению, ее тело не вернули на Родину в рамках обмена 18 октября.

Об этом Суспильному рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Обратите внимание Ее убила Россия: все, что известно о погибшей во вражеском плену журналистке Рощиной

Тело Виктории Рощиной не вернули в Украину 18 октября

Представитель Координационного штаба рассказал, что тело Виктории Рощиной не вернули в Украину в рамках обмена 18 октября. Сейчас обстоятельства гибели журналистки неизвестны.

Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было,

– сообщил Петр Яценко.

По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности, были ли применены пытки.

Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной по репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем,

– подчеркнул Яценко.

Также представитель Координационного штаба отметил, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

Читайте также Журналистку Викторию Рощину удерживали в одном из самых жестоких изоляторов в России

Заметим, 10 октября Андрей Юсов в комментарии Суспильному сообщил, что Виктория Рощина была в списках на обмен и "уже в ближайшее время" должна была вернуться домой. Отметил, для этого было сделано все необходимое.

"Ее возвращение было согласовано и последняя информация, которая известна, ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой", – рассказал представитель ГУР.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Рощиной. Вечная память!