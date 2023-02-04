Скандальная конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что прекращает политическую карьеру в 2024 году. Политика аргументировала это тем, что хочет проводить больше времени со своей семьей.

Спартц подчеркнула, что – довольна своей политической карьерой. В то же время пора уделить время частной жизни.

Обратите внимание В оппозиции к Байдену и поддержка Трампа: что известно о конгрессвумене Виктории Спартце

Одиозная конгрессвумен находилась в жесткой оппозиции действующему лидеру США Джо Байдену. В то же время она отличалась приверженностью Дональду Трампу.

Спартц выступала с обвинением Ермака

В течение 2022 Спартц регулярно выступала с обвинением главы Офиса Президента Андрея Ермака. Конечно, никаких доказательств своих слов конгрессвумен привести не могла. В то же время ее фамилия в медиапространстве начала ассоциироваться именно с этими скандалами.

В частности, летом Спартц написала письмо Джо Байдену. В описании послания говорилось о якобы "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с Россией". Спартц отмечала, что "Ермак вызывает много беспокойства". Следует заметить, что никаких обвинений в сторону Ермака из уст других представителей власти США не звучало.

Позже Спартц опубликовала список претензий к Ермаку. Тогда конгрессвумен подчеркнула, что "Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом, но имеет неотложную внутреннюю проблему, которую ему нужно решить, – глава Офиса Президента Андрей Ермак".

Спартц родилась в Черниговской области. В момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение, родственники конгрессвумен оставались в Украине. В то же время, она голосовала против оказания помощи.

Заявления Спартца об Ермаке критиковали и ее коллеги из США . В частности, Марси Каптур заявила, что такие заявления – подыгрывание Путину. Тем временем Штаты – твердо поддерживают президента Зеленского и верны победе Украины.

В то же время, Спартц не успокоилась и призвала Ермака подать в отставку. Конгрессвумен подчеркнула, что Киев "играет в политику", и этим еще раз подыграла российской пропаганде.

Как на заявления Спартц реагировали в Украине