США заинтересованы, чтобы Украина сохранилась, – политолог о том, повлияет ли заявление Спартц на поддержку

Американский конгрессмен Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

И республиканцам, и демократам может тотально не нравиться, например Владимир Зеленский. Не будем брать Андрея Ермака. Об этом 24 каналу заявил политолог Андрей Вигиринский.

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По его мнению, президент Украины многим не нравится. Это началось с телефонного разговора с Трампом, что уже свидетельствует о том, что у республиканцев личные отношения и личное отношение к Зеленскому – не самое лучшее.

"Еще до начала войны были сложности с Байденом – и в телефонной коммуникации, и с переговорами. Он как-то не очень быстро спешил звонить по телефону после своей инаугурации. То есть и с демократами не особо хорошие отношения. Но проблема в совсем ином, а не в личностном " , – отметил политолог.

Страна, с таким уровнем демократии, как США, проявляет свою поддержку по отношению к другим государствам, исходя из стратегических интересов. Не из личных предпочтений,

– акцентировал Андрей Вигиринский.

По его мнению, после выборов отношение США к Украине, а также их поддержка в войне с Россией не изменится. Ведь для США важен репутационный вопрос, то есть победа. А также не создать возможности для того, чтобы авторитаризм путина победил на территории Западной Европы.

"Будут ли это республиканцы, будут ли это демократы – они не могут предположить факт поражения Украины. Они об этом четко говорят", – отметил Андрей Вигиринский.

По его словам, это не вопрос поддержки Зеленского или Ермака. Они мыслят категориями интересов. Сегодня он в том, чтобы Украина сохранилась.

Смотрите видео: Андрей Вигиринский о заявлениях Спартц