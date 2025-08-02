Украинскую журналистку Викторию Рощину, которая погибла в российском плену, посмертно наградили орденом Свободы. Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Что известно о награждении Виктории Рощиной?

О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену стало известно только в октябре 2024 года. Несмотря на то, что она уже была в списках на обмен и Россия обязывалась ее освободить, страна-агрессор не сдержала своего слова.

Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью,

– отметил президент.

Тело журналистки с многочисленными следами пыток вернули в Украину только в феврале этого года. Уже 2 августа Зеленский сообщил, что Виктория Рощина была посмертно награждена орденом Свободы "за непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все". Соответствующий указ уже обнародован на сайте президента.

"За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: Наградить орденом Свободы РОЩИНУ Викторию Владимировну – правозащитницу, тележурналистку, военную корреспондентку (посмертно)", – говорится в указе.