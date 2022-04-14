В виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова бросили "коктейль Молотова"

В городе Кастильончелло в Италии бросили коктейль Молотова в виллу 37-летнего российского миллиардера Тимура Зайнутдинова.

Поджог виллы Зайнутдинова

Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал, вилла использовалась только для летнего отдыха. В момент происшествия бизнесмен вместе с семьей находился в России.

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Карабинеры провинциального командования Ливорно устанавливают лица людей, бросивших коктейль Молотова в виллу "Понтелло" в Кастильончелло, принадлежащую российскому 37-летнему строительному магнату, миллиардеру Тимуру Зайнутдинову,

– говорится в сообщении.

Почему россиянину пытались сжечь виллу

Итальянские журналисты предполагают, что инцидент может быть связан с войной России против Украины. Зайнутдинов женат на дочери экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина. Поэтому они видят политический контекст.​

Но российские СМИ называют и другую причину. Зайнутдинов вел себя, как типичный россиянин и смог перессориться с местными жителями. Он купил другую виллу "Годилонда" в 2014 году. Предполагалось, что он ее реконструирует и обустроит туристическую резиденцию, но вскоре местные жители сообщили, что Зайнутдинов вырубил парк и закрыл доступ к пляжу.

Власти потребовали устранить нарушения, бизнесмена также обвиняли в неуплате долгов на 1,5 миллиона евро, порче имущества и неправомерном использовании виллы.

Напомним, что это не первый случай порчи имущества россиян за границей, такие случаи значительно участились после вторжения оккупантов в Украину. Уже пострадали пропагандисты, олигархи, политики и их семьи. Находчивые европейцы заливают российское имущество краской, искусственной кровью, поджигают, топят яхты и бросают коктейли с "украинским приветом".

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