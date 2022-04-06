В Вильнюсе прошла акция в поддержку украинцев, которые были замучены россиянами на Киевщине

Сегодня в Вильнюсе, столице Литвы, прошла акция в поддержку украинцев. В частности тех, которые были жестоко замучены оккупантами в Киевской области.

Во время акции люди легли на землю. Таким образом, они изобразили людей, которых нашли мертвыми на улицах освобожденных городов.

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Люди в Вильнюсе пытались воспроизвести те же кадры из трагических фото, которые увидел весь мир – людей со связанными руками.

На одном фото можно увидеть и девушку на велосипеде. Ведь некоторые погибли именно так, ехав на велосипеде. Так погиб и мужчина в Буче, а видео момента его обстрела опубликовало NYT.

К слову, в Германии сегодня также провели акцию в поддержку замученных. В Берлине у здания Бундестага люди потребовали ввести эмбарго на российские энергоресурсы. В конце акции митингующие также легли на землю и изобразили мертвых людей, тела которых обнаружили на улицах Бучи.

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