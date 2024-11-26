Нет сомнений, что к падению самолета DHL причастна Россия. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

К теме Падение самолета в Вильнюсе: считают ли власти Литвы этот инцидент терактом

"У меня также нет сомнений, что здесь причастна Россия. Россияне давно готовят разного рода провокации против стран Балтии, Северной Европы в целом", – сказал он.

Это не просто падение самолета

Валерий Клочок отметил, что на днях издание The Guardian публиковало материалы, которые касались обострения отношений России с Великобританией, Финляндией, странами Балтии. Пишут, что страны Европы уже готовятся к возможно вторжению россиян.

Это лишь один из элементов того, как Россия готовит провокации. По моему мнению, на первом этапе это не будет в классическом виде конвенционная война против Литвы или Латвии, например,

– предположил он.

Поэтому нет сомнений, что россияне причастны к этому инциденту в Вильнюсе. Европейские СМИ сообщали об разного рода диверсиях, которые Россия продолжает и делает их системно.

"Это просто позиция страны до того момента, пока она не установит конкретные факты. Но разведки понимают, что за этим стоит не просто падение самолета. Например, я не припоминаю, чтобы самолеты этой компании где-то падали", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Напомним, в Вильнюсе утром в понедельник, 25 ноября, разбился грузовой самолет компании DHL и упал прямо на двухэтажный жилой дом. Там вспыхнул сильный пожар. Известно, что на борту находились 4 человека. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что пока нет никаких признаков, фактов, что это был саботаж или террористический акт.