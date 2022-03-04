Вероломная война России против Украины продолжается, а президент страны-агрессора отметился новыми циничными заявлениями.

Актуально 70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси

Арестович о Путине

В разговоре журналисты упомянули о разговоре президента Франции Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. Согласно сообщениям французской стороны, президент России не планирует отступать . Российский диктатор заявил, что "спецоперация идет по плану".

В ответ на это советник главы ОП сказал, что был бы очень удивлен если бы Владимир Путин признал, что российская армия терпит безумные потери и он решил прекратить "операцию".

Но ведь он (Путин, – ред.) будет до последнего держать хорошее лицо. К достижению какого-то формального аспекта, который можно потом объявить истинными целями операции,

– добавил Алексей Арестович.

Арестович о войне России против Украины: смотреть видео