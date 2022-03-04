Вероломная война России против Украины продолжается, а президент страны-агрессора отметился новыми циничными заявлениями.
Актуально 70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси
Арестович о Путине
В разговоре журналисты упомянули о разговоре президента Франции Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. Согласно сообщениям французской стороны, президент России не планирует отступать. Российский диктатор заявил, что "спецоперация идет по плану".
В ответ на это советник главы ОП сказал, что был бы очень удивлен если бы Владимир Путин признал, что российская армия терпит безумные потери и он решил прекратить "операцию".
Но ведь он (Путин, – ред.) будет до последнего держать хорошее лицо. К достижению какого-то формального аспекта, который можно потом объявить истинными целями операции,
– добавил Алексей Арестович.
Арестович о войне России против Украины: смотреть видео
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