Віроломна війна Росії проти України триває, а президент держави-агресорки відзначився новими цинічними заявами.

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Арестович про Путіна

У розмові з Арестовичем журналісти згадали про розмову президента Франції Еммануеля Макрона з очільником Кремля Володимиром Путіним. Згідно з повідомленнями французької сторони президент Росії не планує відступати. Російський диктатор заявив, що "спецоперація йде за планом".

У відповідь на це радник очільника ОП сказав, що був би дуже здивувався якби Володимир Путін визнав, що російська армія зазнає шалених втрат і він вирішив припинити "операцію".

Але ж він (Путін, – ред.) буде до останнього тримати хороше обличчя. До досягнення якогось формального аспекту, який потім можна об'явити істинними цілями операції,

– додав Олексій Арестович.

Арестович про війну Росії проти України: дивитися відео

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