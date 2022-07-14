Винница – это сигнал Западу "давайте оружие", – политолог Давидюк

Ракетный удар по Виннице 14 июля, как и другие атаки оккупантов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре мирных городов, показывают, что россия выбрала для себя новую стратегию.

россияне избрали стратегию терроризма

Это стратегия терроризма, устрашения, ужаса и уничтожения экономики. Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давыдюк.

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По его мнению, в такой ситуации украинцам нужно действовать нелинейно, то есть наперекор путину. Ведь он именно того и добивается, чтобы мы паниковали, боялись, слились, депрессировали, подавлялись и замыкались в себе. Кроме того, российский диктатор хочет, чтобы благодаря таким циничным действиям украинцы не возвращались из-за границы, иностранные компании не заходили на наш рынок и вообще люди не инвестировали сюда деньги.

Вместо этого украинскому обществу нужно действовать наоборот. "Вот он ударил по Виннице – украинец говорит: "Я часть своей зарплаты отдал на ВСУ". Россияне хотят нас запугать – мы будем делать наоборот, чтобы они поняли, что их стратегия не работает", – объяснил политолог.

Он считает, что с таким подходом Украине и нашему обществу удастся победить.

Сегодня нужно действовать нелинейно. Он по нас бьет – мы даем сдачи, помогаем ВСУ, больше волонтерим, делаем еще больший вклад в нашу большую, славную, классную украинскую победу над этим зловонным российским фашизмом,

– призвал Давидюк.

Он подчеркнул, что необходимо помогать людям, которые сегодня пострадали в Виннице – им нужна кровь, финансы и другая поддержка. Кроме того, не нужно забывать и о главной – помощи украинские армии, чтобы наши военные действовали в ответ.

Эксперт подчеркнул, что, конечно, ВСУ не будут совершать аналогичных действий, ведь Украина – не террорист. Но они будут уничтожать войска, командные пункты, склады боеприпасов, технику и транспорт. Это – главная задача, которую украинская армия умело выполняет.

На такие атаки должно реагировать Запад

На самом деле, Винница – это сигнал не только Украине. Это сигнал Запада: "Давайте оружие". Они занимаются терроризмом, это никакая не военная операция, это даже не война, а геноцид.

– констатировал политолог.

Он подчеркнул, что россияне пытаются уничтожить украинцев как народ, убивая детей.

"Когда стреляют в детский сад – это о будущем. Это не военная казарма, не военный завод, это дети. Путин занимается геноцидом украинцев. Вчера была информация, что они вывезли из Украины около 2 миллионов человек. Вот о чем эта война", – объяснил Давидюк.

По его словам, так россия мстит украинцам за то, что мы горды собой, хотим быть независимыми и не хотим быть колонией и играть с их сценариями. Именно такая "смирение" вызывает у путина наибольшую злобу, ибо по своей сути разрушает его русскую империю.

Ведь теперь и другие государства могут сказать: "Почему мы должны слушать россию, почему должны отдавать внутренние ресурсы только ради того, чтобы путинские олигархи хорошо жили?" Это станет для путина концом.

Для него украинский пример – очень опасный. Украинцы борются за себя, но и другим странам постсоветского пространства показывают, что можно освобождаться, идти другим путем и быть успешным,

– подытожил Николай Давидюк.

Полное интервью с политологом на 24 канале: смотрите видео

Отметим, что по информации ГСЧС, по состоянию на 20:00 в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, среди которых – 3 ребенка. За помощью к медикам обратились 117 человек, 66 из них были госпитализированы. 34 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 5 – в критическом. С 39 лицами, которые могли быть или находились на месте удара, отсутствует связь.